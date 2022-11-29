سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة في مستهل تعاملات الثلاثاء 29 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند سعر شراء 5575 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5625 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 5770 ليرة للشراء، و 5827 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1481 ليرة للشراء، مقابل 1498 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1515 ليرة للشراء، مقابل 1532 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 7835 ليرة للشراء، مقابل 7914 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

وجاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 225 ليرة للشراء، مقابل 229 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

بلغ سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 297 ليرة سورية للشراء، و 302 ليرة سورية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.