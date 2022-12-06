سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

من جديد صعد سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة مع بداية تعاملات الثلاثاء 6 ديسمبر في السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء (السوق السوداء)

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء أمام الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليصل سعر الشراء عند 5800 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5860 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 580 ألف ليرة سورية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 6081 ليرة للشراء، و 6149 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1541 ليرة للشراء، مقابل 1560 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1577 ليرة للشراء، مقابل 1596 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

بلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 8177 ليرة للشراء، مقابل 8270 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 234 ليرة للشراء، مقابل 239 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

صعد سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 309 ليرة سورية للشراء، و 314 ليرة سورية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.