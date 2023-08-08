سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 8 أغسطس 2023.. انهيار الليرة!

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 8 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكانت الليرة السورية قد انخفضت مقابل الدولار إلى 13500 ليرة، إلا أنها عادت للتماسك مرة أخرى أمام العملة الخضراء وباقي العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة ارتفاعاً جنونياً في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع الدولار الأمريكي للصعود مجدداً.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 12550 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 12750 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,255,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك