سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 11 نوفمبر 2022

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الجمعة 11 نوفمبر مقابل الليرة في مستهل التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

ظلت أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء ثابتة مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، عند 5190 ليرة للشراء، كما سجل سعر بيع الدولار عند 5230 ليرة.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 11 نوفمبر

صعد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 5271 ليرة للشراء، و 5316 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الجمعة 11 نوفمبر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في سوريا عند 1379 ليرة للشراء، و 1393 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الجمعة 11 نوفمبر

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1410 ليرة للشراء، و 1424 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الجمعة 11 نوفمبر

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16853 ليرة للشراء، مقابل 17008 ليرة للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.