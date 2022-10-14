سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 14 أكتوبر 2022.. الليرة تتعافى

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الجمعة 14 أكتوبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية، لترتفع الليرة مرة أخرى عقب الخسائر المتتالية في الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا انخفاضاً ملحوظاً داخل السوق السوداء مقابل الليرة السورية، مع بداية تعاملات يوم الجمعة 14 أكتوبر ليسجل 5030 ليرة للشراء، مقابل سعر 5070 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 14 أكتوبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 4909 ليرة للشراء، و 4953 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الجمعة 14 أكتوبر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في سوريا عند 1338 ليرة للشراء، و 1351 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الجمعة 14 أكتوبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1367 ليرة للشراء، و 1391 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الجمعة 14 أكتوبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16220 ليرة للشراء، مقابل 16374 ليرة للبيع.