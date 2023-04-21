سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 21 أبريل 2023.. استمرار تدهور الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 21 أبريل 2023، بشكل نسبي في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية فيه إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، ارتفاعاً في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7600 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7675 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 760,000 ليرة سورية اليوم الجمعة 21 أبريل 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الجمعة 21 مارس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 8331 ليرة للشراء، و 8418 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2027 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2050 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2066 ليرة للشراء، مقابل 2089 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

وصل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 10728 ليرة للشراء، مقابل 10841 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 390 ليرة للشراء، مقابل 396 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.