سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24 مارس 2023.. الليرة تقاوم!

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الجمعة 24 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

جاء تحسّن الليرة السورية اليوم في إطار توقعات بتراجع قيمة الدولار عالمياً تحت ضغط من الأزمة المالية الأمريكية التي طالت مجموعة من البنوك وأدت لإفلاس بنكي "سيليكون فالي"، و "سيغنتشر".

كما تسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الجمعة انخفاضاً طفيفاً في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7350 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7400 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 735,000 ليرة سورية اليوم الجمعة 24 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 24 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 8010 ليرة للشراء، و 8070 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 24 مارس

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1959 ليرة للشراء، مقابل 1975 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 24 مارس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2000 ليرة للشراء، مقابل 2016 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 24 مارس

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10359 ليرة للشراء، مقابل 10438 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الجمعة 24 مارس

وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 235 ليرة للشراء، مقابل 239 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 24 مارس

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 384 ليرة سورية للشراء، و 388 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.