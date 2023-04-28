سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 28 أبريل 2023 عقب تخطيه الـ 8000 ليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 28 أبريل 2023، بشكل ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك تسجل الليرة السورية خسائر جديدة مقابل الدولار.

جاء ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7975 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8050 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 797,500 ليرة سورية اليوم الجمعة 28 أبريل 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الجمعة 28 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 8773 ليرة للشراء، و 8861 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2128 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2151 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2169 ليرة للشراء، مقابل 2192 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 11252 ليرة للشراء، مقابل 11366 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 408 ليرة للشراء، مقابل 414 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.