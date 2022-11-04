سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 4 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الجمعة 4 نوفمبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية استقراراً، وذلك مع بداية تعاملات يوم الجمعة 4 نوفمبر في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5175 ليرة للشراء، مقابل سعر 5210 ليرة للبيع.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 4 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 5051 ليرة للشراء، و 5091 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الجمعة 4 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في سوريا عند 1376 ليرة للشراء، و 1388 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الجمعة 4 نوفمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1406 ليرة للشراء، و 1419 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الجمعة 4 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16666 ليرة للشراء، مقابل 16804 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الجمعة 4 نوفمبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 212 ليرة للشراء، و 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الجمعة 4 نوفمبر

وصل سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 276 ليرة سورية للشراء، و 280 ليرة سورية للبيع.