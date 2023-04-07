سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 7 أبريل 2023

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الجمعة 7 أبريل 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، انخفاض نسبي مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق على سعر شراء وصل إلى 7500 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7550 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 750,000 ليرة سورية اليوم الجمعة 7 أبريل 2023.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 8167 ليرة للشراء، و 8227 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1999 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2015 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

على الجانب الآخر، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2039 ليرة للشراء، مقابل 2056 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية عند 386 ليرة للشراء، مقابل 391 ليرة للبيع.

وفي الوقت الحالي تسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

يُذكر إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.