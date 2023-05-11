شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 11 مايو 2023، ارتفاع كبير في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية مسلسل التدهور المستمر.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9050 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9150 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 905,000 ليرة سورية اليوم الخميس 11 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

فيما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الخميس 11 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 11 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9926 ليرة للشراء، و 10041 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2416 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2445 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2464 ليرة للشراء، مقابل 2494 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 12760 ليرة للشراء، مقابل 12910 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 461 ليرة للشراء، مقابل 468 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.