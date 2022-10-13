سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 13 أكتوبر 2022.. انهيار الليرة

من جديد ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 13 أكتوبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً داخل السوق السوداء مقابل الليرة السورية، مع بداية تعاملات يوم الخميس 13 أكتوبر ليسجل 5120 ليرة للشراء، مقابل سعر 5170 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر

وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 4962 ليرة للشراء، و 5015 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا عند 1361 ليرة للشراء، و 1378 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1391 ليرة للشراء، و 1408 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 13 أكتوبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 258 ليرة للشراء، مقابل 263 ليرة للبيع.