سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 13 يوليو 2023.. الليرة تنهار!

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 13 يوليو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مع خفض مصرف سوريا المركزي سعر الليرة، للمرة الرابعة خلال أسبوع.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

قفز سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 10050 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 10200 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,005,000 ليرة سورية اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9000 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الخميس 13 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 13 يوليو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 11202 ليرة للشراء، و 11374 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2683 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2727 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2735 ليرة للشراء، مقابل 2779 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 14192 ليرة للشراء، مقابل 14412 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 382 ليرة للشراء، مقابل 390 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.