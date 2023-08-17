سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 17 أغسطس 2023.. الليرة تنهار!

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 17 أغسطس 2023، بشكل جنوني مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع تزايد الحديث عن تعويم الليرة السورية أو تحريرها، خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 15300 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 15500 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,530,000 ليرة سورية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك