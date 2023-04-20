سجل سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 20 أبريل 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية فيه إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7575 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7625 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 757,500 ليرة سورية اليوم الخميس 20 أبريل 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 20 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 8297 ليرة للشراء، و 8357 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2021 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2037 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2061 ليرة للشراء، مقابل 2078 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 10695 ليرة للشراء، مقابل 10774 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 388 ليرة للشراء، مقابل 393 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.