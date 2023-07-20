سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 20 يوليو 2023.. استمرار انهيار الليرة!

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 20 يوليو 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك مع إعلان مصرف سوريا المركزي عن خفض جديد لسعر الليرة مقابل الدولار في نشرات المصارف والصرافة وسعر الحوالات.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 11450 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 11600 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,145,000 ليرة سورية اليوم الخميس 20 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9500 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الخميس 20 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 20 يوليو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 12814 ليرة للشراء، و 12987 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3051 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3094 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3125 ليرة للشراء، مقابل 3169 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 16208 ليرة للشراء، مقابل 16429 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 423 ليرة للشراء، مقابل 431 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.