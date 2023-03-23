سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 23 مارس 2023.. تحسن الليرة

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الخميس 23 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

جاء تحسّن الليرة السورية اليوم في إطار توقعات بتراجع قيمة الدولار عالمياً تحت ضغط من الأزمة المالية الأمريكية التي طالت مجموعة من البنوك وأدت لإفلاس بنكي "سيليكون فالي"، و "سيغنتشر".

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الخميس، في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7350 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7400 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 735,000 ليرة سورية اليوم الخميس 23 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 23 مارس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 8021 ليرة للشراء، و 8080 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 23 مارس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1957 ليرة للشراء، مقابل 1973 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 23 مارس

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1999 ليرة للشراء، مقابل 2015 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 23 مارس

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10365 ليرة للشراء، مقابل 10443 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 23 مارس

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 236 ليرة للشراء، مقابل 239 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 23 مارس

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 384 ليرة سورية للشراء، و 388 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.