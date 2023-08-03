سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 3 أغسطس 2023.. تحسن مستمر لليرة السورية

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 3 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكانت الليرة السورية قد انخفضت مقابل الدولار إلى 13500 ليرة، إلا أنها عادت للتماسك مرة أخرى أمام العملة الخضراء وباقي العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية انخفاض جديد في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا إدلب.

وجاء سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 11750 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 11850 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,175,000 ليرة سورية اليوم الخميس 3 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8542 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

بينما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9900 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

فيما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الخميس 3 أغسطس في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 3 أغسطس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 12833 ليرة للشراء، و 12947 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3134 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3164 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3196 ليرة للشراء، مقابل 3227 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 16574 ليرة للشراء، مقابل 16723 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 434 ليرة للشراء، مقابل 440 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.