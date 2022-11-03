سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 3 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 3 نوفمبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية بشكل طفيف لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية على نحو طفيف، وذلك مع بداية تعاملات يوم الخميس 3 نوفمبر في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5175 ليرة للشراء، مقابل سعر 5210 ليرة للبيع.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 5072 ليرة للشراء، و 5111 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا عند 1376 ليرة للشراء، و 1388 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1406 ليرة للشراء، و 1419 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16684 ليرة للشراء، مقابل 16822 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 212 ليرة للشراء، و 216 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر

وصل سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 276 ليرة سورية للشراء، و 280 ليرة سورية للبيع.