سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 4 مايو 2023 عقب رفع الفائدة

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 4 مايو 2023، ارتفاع جديد في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عقب رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وبذلك تواصل الليرة السورية مسلسل التدهور المستمر أمام الدولار.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8400 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8500 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 840,000 ليرة سورية اليوم الخميس 4 مايو 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 4 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 9284 ليرة للشراء، و 9400 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2241 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2270 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2286 ليرة للشراء، مقابل 2316 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 11866 ليرة للشراء، مقابل 12015 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 429 ليرة للشراء، مقابل 436 ليرة للبيع.