شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 6 يوليو 2023، ارتفاعاً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

صعد سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9510 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9560 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 945,000 ليرة سورية اليوم الخميس 6 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الخميس 6 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 6 يوليو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 10295 ليرة للشراء، و 10409 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2521 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2551 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2571 ليرة للشراء، مقابل 2601 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 13347 ليرة للشراء، مقابل 13496 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 360 ليرة للشراء، مقابل 366 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.