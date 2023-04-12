سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 12 أبريل 2023

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية استقراراً مع بداية تعاملات الأربعاء 12 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وكانت الليرة اللبنانية قد استعادت الكثير من مكاسبها في الأيام الماضية عقب تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق عن طريق ضخ سيولة دولارية وعودة العمل على منصة "صيرفة".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم، في السوق السوداء وعند الصرافين استقرار نسبي ليسجل ما بين 97,300 ليرة للشراء، و 96,800 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 87,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.