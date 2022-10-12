سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 12 أكتوبر 2022.. ارتفاع جديد

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 12 أكتوبر ارتفاع جديد أمام الليرة اللبنانية مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء (غير الرسمية).

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 أكتوبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 39750 ليرة للشراء، مقابل 39850 ليرة للبيع.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

كما وصل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 22550 ليرة للشراء، مقابل 22350 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

بينما استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عند مستوى صرف 29800 ليرة.

سعر الدولار اليوم مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، استقرار سعر صرف الدولار للسحب من الودائع الدولارية وذلك عند 8000 ليرة لكل دولار.

يُذكر أنَّ أسواق النقد في لبنان تشهد اضطراباً شديداً خلال الآونة الأخيرة بالتزامن مع عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، حيث يوجد أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، وسجلت البطالة نحو 30%، الأمر الذي ترتب عليه خسارة الليرة 90ً من قيمتها أمام الدولار.