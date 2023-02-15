سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 15 فبراير 2023.. الليرة تغرق!

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، في مستهل تعاملات الأربعاء 15 فبراير 2023 في سوق النقد غير الرسمية، في ظل تصاعد مؤشرات الأزمة الاقتصادية.

ودخلت البنوك اللبنانية في إضراب جزئي منذ الثلاثاء 7 فبراير الجاري، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي (ATM) لتقديم الخدمات الأساسية، وذلك حسب ما أعلنت عنه جمعية مصارف لبنان، وسط أجواء توحي بعدم استئناف هذه المصارف لأنشطتها المعتادة خلال فترة قريبة.

سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء

صعد سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء 15 فبراير مقابل الليرة اللبنانية، ليسجل عند مستوى صرف 73,500 ليرة للشراء، بينما سجل 73,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم عند الصرافين على ارتفاع، حيث سجل سعر يتراوح ما بين 73,000 و 73,500 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 43600 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.