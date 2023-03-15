سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 15 مارس 2023.. هل باتت الـ 200 ألف ليرة قريبة؟

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة بشكل جنوني صباح تعاملات الأربعاء 15 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً هائلاً فوق الـ 100 ألف ليرة أمس، وبلغ مساءً 1020000 ليرة، وهذا يعني أنّ نسبة الصعود منذُ بداية العام بلغت نحو 142%.

وقال مصدر وزاري: "إن سعر الدولار سيصعد إلى 200 ألف ليرة بسهولة حال فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأربعاء ليسجل ما بين 102,200 ليرة للشراء، و 101,700 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

صعد سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 78,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.