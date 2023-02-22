سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 22 فبراير 2023.. ارتفاع جديد في "صيرفة"

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة صباح تعاملات الأربعاء 22 فبراير 2023، لدى السوق غير الرسمية "الموازية"، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إنّ الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الأوضاع السياسية في البلاد، وأنّ أسعار الصرف في السوق السوداء سببها عدم وجود فائض كافي من النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأربعاء ما بين 82,000 ليرة للشراء، و81,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 44300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.