سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 22 مارس 2023

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان بشكل ملحوظ مقابل الليرة صباح تعاملات الأربعاء 22 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة أمس الثلاثاء، في حديث له مع وكالة أجنبية أنه اتخذ قرار بحسب كل الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه، ويكون طريقة شراء الدولار مقابل الليرة عن طريق ذهاب المواطنين إلى أقرب صراف فئة A وهم معروفين لدى الجميع، أو من المصارف التي لم تغلق أبوابها.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأربعاء ليسجل ما بين 108,000 ليرة للشراء، و 107,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

قفز سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 90,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.