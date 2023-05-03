سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 3 مايو 2023

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية استقراراً في مستهل تعاملات الأربعاء 3 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملون في لبنان تغيير سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الرابعة على التوالي في أقل من 4 أشهر، حيث من المتوقع أن يكون سعر الدولار الجمركي في المرحلة المقبلة وفق منصة "صيرفة" هو التعديل الأخير ولن يتخطى هذا الحد ليوازي سعر السوق السوداء.

تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 96,000 ليرة للشراء، و 95,700 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,500 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

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