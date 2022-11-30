ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 30 نوفمبر 2022، ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء)، وسط نقص هائل في العملة الخضراء.

ذكر البنك المركزي اللبناني في بيان له، أنه مدد تعميماً يسمح بمقتضاه للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولار من منصته للصرافة (صيرفة) وذلك حتى نهاية العام الجاري.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مع بداية التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 40,800 ليرة للشراء، بينما سجل 40,850 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء عند الصرافين إرتفاعاً إضافياً، ليسجل ما بين 40,650 و 40,850 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقال البنك الدولي إنه عدّل تقديره لانكماش لبنان الإقتصادي في 2021 إلى 7% من تقدير سابق وصل إلى 10.4%.