ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 7 ديسمبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء)، وسط نقص هائل في العملة الخضراء.

وذكر البنك المركزي اللبناني في بيان له، أنه مدد تعميماً يسمح بمقتضاه للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولار من منصته للصرافة (صيرفة) وذلك حتى نهاية العام الجاري.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 7 ديسمبر أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء مع بداية تعاملات اليوم ليسجل عند مستوى صرف 41,650 ليرة للشراء، بينما سجل 41,450 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

افتتح سعر صرف الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، عند الصرافين، ما بين 41,450 و 41,650 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السودان ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.