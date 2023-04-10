سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 10 أبريل 2023.. الدولار يواصل تراجعه

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الاثنين 10 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وخلال الأيام الماضية استعادت الليرة اللبنانية الكثير من مكاسبها عقب تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق عن طريق ضخ سيولة دولارية وعودة العمل على منصة "صيرفة".

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء انخفاض نسبي اليوم الاثنين، ليسجل ما بين 97,000 ليرة للشراء، و 96,500 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 87,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

يُذكر أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.