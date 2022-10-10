سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 10 أكتوبر 2022.. ارتفاع جديد

من جديد صعد سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 10 أكتوبر، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 10 أكتوبر

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 10 أكتوبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 39500 ليرة للشراء، مقابل 39550 ليرة للبيع.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد أقفل مساء أمس الأحد مسجلاً 39500 ليرة للشراء، مقابل 39500 ليرة للبيع لكلّ دولار أمريكي.

خوف من اقتحام البنوك في لبنان

يشهد السوق اللبناني عدم استقرار النظام المالي اللبناني وهو ما يعكسه كثرة عمليات اقتحام البنوك من جانب المودعين، الأمر الذي ترتب عليه قيام عدد من الصرافين في لبنان باتخاذ إجراءات أمنية داخل مكاتبهم، سواء من خلال حيازة مسدسات حربية أو وضع عوازل زجاجية مضادة للرصاص.

وهناك بعض الصرافين الذين عمدوا إلى إقفال مكاتبهم أثناء فترة عملهم من خلال البوابات الحديدية، مع فتح نافذة صغيرة لاستلام العملة من المواطنين.