سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 17 أبريل 2023.. تراجع إضافي لليرة

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية ارتفاع نسبي مع بداية تعاملات الاثنين 17 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي هذا الارتفاع في ظل تطورات جديدة بشأن مفاوضات النقد الدولي، حيث أعلنت مصادر حكومية في لبنان عن تطورات جديدة في مفاوضات صندوق النقد الدولي لتنفيذ عمليات الإصلاح، مؤكدين أن المفاوضات انتهت ولم يتبقي سوى عدد من الإصلاحات الملحة.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم، في السوق السوداء وعند الصرافين بشكل طفيف ليسجل ما بين 97,400 ليرة للشراء، و 97,100 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

على الجانب الآخر انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,700 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

كان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

تجدر الإشارة إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.