سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 19 يونيو 2023

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الاثنين 19 يونيو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن المجلس يستعد لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البلاد، خاصةً بعد فشل جلسة الأربعاء الماضي في اختيار الرئيس الجديد بسبب عدم الاتفاق السياسي.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقرار نسبي صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 93,350 ليرة للشراء، و 93,050 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,200 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.