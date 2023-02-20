سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 20 فبراير 2023.. ارتفاع طفيف

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان، مع بداية تعاملات الاثنين 20 فبراير 2023 لدى السوق السوداء، لتسجل بذلك الليرة اللبنانية انخفاض طفيف، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إنّ الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الأوضاع السياسية في البلاد، وأنّ أسعار الصرف في السوق السوداء سببها عدم وجود فائض كافي من النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء

صعد سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم الاثنين 20 فبراير مقابل الليرة اللبنانية، ليسجل عند مستوى صرف 80,500 ليرة للشراء، بينما سجل 80,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 44100 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.