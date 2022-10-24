سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 24 أكتوبر 2022

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان، الاثنين 24 أكتوبر ارتفاعا جديداً مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان في مستهل تعاملات الاثنين داخل السوق السوداء ليتراوح سعر صرف الدولار الواحد ما بين 3700 و 37100 ليرة لبنانية.

يُذكر أنّ سعر الدولار في لبنان قد أغلق في تعاملات أمس الأحد ما بين 3600 و 36500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد شهد انخفاض بشكل مفاجئ بعد ظهر أمس الأحد ما ليسجل ما بين 4000 إلى 35000 ليرة لبنانية، وذلك بالتناسب مع التعميم الصادر من قبل مصرف لبنان.

سعر الدولار في لبنان (صيرفة)

ذكرت عدة مصادر مصرفية بأن من المرجح أن يشهد سعر الدولار في لبنان لدى منصة صيرفة انخفاضاً حاداً اليوم الاثنين ليسجل ما لا يقل عن 2000 ليرة لبنانية.

وأرجعت المصادر إلى أنّ ذلك يرتبط بالانحدار الذي شهده الدولار في السوق الموازية أمس الأحد، حيث أصدر مصرف لبنان تعميماً أعلن من خلاله بيع الدولار عبر منصة صيرفة في ظل التوقف عن شرائه.