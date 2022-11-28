ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 28 نوفمبر 2022، مقابل الليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) ليكسر حاجز الـ 40,000 ليرة هذا الصباح

يأتي ذلك عقب أن قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن مصرف لبنان المركزي سيتبني سعر صرف 15 ألف ليرة لكل دولار اعتباراً من 1 فبراير 2023، في إطار عملية توحيد سعر الصرف المتعدد في البلاد.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 28 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مع بداية التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 40,400 ليرة للشراء، بينما سجل 40,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الاثنين عند الصرافين، ما بين 40,200 و 40,400 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

يُذكر أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.