سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 5 يونيو 2023.. بعد انخفاضه أمس

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الاثنين 5 يونيو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، عقب انخفاضه في تعاملات أمس.

ويتخوف خبراء الاقتصاد في لبنان من قفزة جديدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، حال توقف دعم البنك المركزي اللبناني عن دعم سعر الصرف على منصة صيرفة.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 93,400 ليرة للشراء، و 93,100 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa على مستواه ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.