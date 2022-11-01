سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 1 نوفمبر أمام الليرة اللبنانية مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء (غير الرسمية).

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

صعد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة عند مستوى صرف 36600 ليرة للشراء، مقابل 36800 ليرة للبيع.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 28550 ليرة للشراء، مقابل 28250 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30100 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديد للدولار للسحب من الودائع الدولارية وذلك عند 8000 ليرة لكل دولار.