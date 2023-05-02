سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 2 مايو 2023

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات الثلاثاء 2 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، عقب تراجعه أمس الاثنين.

يأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملون في لبنان تغيير سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الرابعة على التوالي في أقل من 4 أشهر، حيث من المتوقع رفع سعر الدولار الجمركي في لبنان إلى 90 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة في الوقت الحالي لربطه مع سعر منصة "صيرفة" اللبنانية.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 96,100 ليرة للشراء، و 95,800 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,500 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.