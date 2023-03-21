سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 21 مارس 2023.. استمرار جنون الدولار

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان بشكل جنوني مقابل الليرة صباح تعاملات الثلاثاء 21 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وقال مصدر وزاري: "إن سعر الدولار سيصعد إلى 200 ألف ليرة بسهولة حال فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

صعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء ليسجل ما بين 127,000 ليرة للشراء، و 126,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 83,500 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.