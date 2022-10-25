سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 25 أكتوبر أمام الليرة اللبنانية مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء (غير الرسمية).

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة عند مستوى صرف 35300 ليرة للشراء، مقابل 35500 ليرة للبيع.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

كما وصل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 26350 ليرة للشراء، مقابل 25850 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30100 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديد للدولار للسحب من الودائع الدولارية وذلك عند 8000 ليرة لكل دولار.