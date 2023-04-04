سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 4 أبريل 2023.. انخفاض جديد

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الثلاثاء 4 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، عقب تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق عن طريق ضخ سيولة دولارية وعودة العمل على منصة "صيرفة".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء انخفاض جديد اليوم الثلاثاء، ليسجل ما بين 98,100 ليرة للشراء، و 97,600 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 88,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.