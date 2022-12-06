سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.. سوق مستقرة

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، استقراراً وذلك عقب ملامسته أمس الـ 42 ألف ليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء)، وسط نقص هائل في العملة الخضراء.

وقال البنك المركزي اللبناني في بيان له، أنه مدد تعميماً يسمح بمقتضاه للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولار من منصته للصرافة (صيرفة) وذلك حتى نهاية العام الجاري.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في مستهل تعاملات اليوم ليسجل عند مستوى صرف 41,600 ليرة للشراء، بينما سجل 41,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

استقر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، عند الصرافين، ليسجل ما بين 41,400 و 41,600 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السودان ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.