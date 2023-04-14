سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 14 أبريل 2023

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات الجمعة 14 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وكانت الليرة اللبنانية قد استعادت الكثير من مكاسبها في الأيام الماضية عقب تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق عن طريق ضخ سيولة دولارية وعودة العمل على منصة "صيرفة".

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم، في السوق السوداء وعند الصرافين بشكل طفيف ليسجل ما بين 97,400 ليرة للشراء، و 96,900 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

صعد سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 87,700 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

تجدر الإشارة إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.