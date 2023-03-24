سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 24 مارس 2023

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة في مستهل تعاملات الجمعة 24 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الجمعة استقراراً ليسجل ما بين 108,000 ليرة للشراء، و 107,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

كما استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 90,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.