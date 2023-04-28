سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 28 أبريل 2023.. هكذا افتتح اليوم!

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الجمعة 28 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي ذلك في ظل تطورات جديدة على الساحة الاقتصادية اللبنانية في الملحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة وشقيقه رجا في اتهامات فساد!.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الجمعة في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 97,300 ليرة للشراء، و 97,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,500 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

كان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.