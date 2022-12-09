سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 9 ديسمبر 2022.. ارتفاع مستمر

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 9 ديسمبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء)، وسط نقص هائل في العملة الخضراء.

وذكر البنك المركزي اللبناني في بيان له، أنه مدد تعميماً يسمح بمقتضاه للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولار من منصته للصرافة (صيرفة) وذلك حتى نهاية العام الجاري.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 9 ديسمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مع بداية تعاملات اليوم ليسجل عند مستوى صرف 42,800 ليرة للشراء، بينما سجل 42,600 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

إفتتح سعر صرف الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، عند الصرافين، ما بين 42,600 و 42,800 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

صعد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30500 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السودان ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.