سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 1 ديسمبر 2022 بعد تخطيه الـ 41 ألف

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 1 ديسمبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء)، وسط نقص هائل في العملة الخضراء.

وذكر البنك المركزي اللبناني في بيان له، أنه مدد تعميماً يسمح بمقتضاه للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولار من منصته للصرافة (صيرفة) وذلك حتى نهاية العام الجاري.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في مستهل تعاملات اليوم ليسجل عند مستوى صرف 41,150 ليرة للشراء، بينما سجل 40,950 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الخميس عند الصرافين إرتفاعاً إضافياً، ليسجل ما بين 40,950 و 41,150 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقال البنك الدولي إنه عدّل تقديره لانكماش لبنان الإقتصادي في 2021 إلى 7% من تقدير سابق وصل إلى 10.4%.