سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 11 مايو 2023

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الخميس 11 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وبذلك تصمد الليرة أمام الدولار مرة أخرى على غرار تعاملات أمس.

يأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملون في لبنان تغيير سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الرابعة على التوالي في أقل من 4 أشهر، حيث من المتوقع أن يكون سعر الدولار الجمركي في المرحلة المقبلة وفق منصة "صيرفة" هو التعديل الأخير ولن يتخطى هذا الحد ليوازي سعر السوق السوداء.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,600 ليرة للشراء، و 94,300 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.